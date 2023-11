La défaite contre les RSCA Futures a surpris Vincent Euvrard : "Le premier coup dur depuis que je suis ici"

Zulte-Waregem se bat pour remonter en Jupiler Pro League, mais a été lourdement défait par les RSCA Futures le week-end dernier. Vincent Euvrard est revenu sur cette piètre performance.

Jelle Vossen a tenu des propos clairs après la défaite de Zulte contre les promesses d'Anderlecht et a parlé d'un revers inacceptable. Et la quatrième défaite à domicile a également frappé durement l'entraîneur Vincent Euvrard, même s'il n'était pas là contre les Francs Borains en août.

Le Beerschot est désormais seul leader de la Challenger Pro League, avec trois points de plus qu'Essevee et ayant aussi joué un match de moins. Il faudra donc progressivement que quelque chose change à Zulte-Waregem pour atteindre le grand objectif : être promu à nouveau en Jupiler Pro League, sans passer par le match de barrage.

Si l'on inclut les deux victoires en Coupe de Belgique, les chiffres d'Euvrard ne sont pas si mauvais. Et il y a aussi une bonne formation, selon l'entraîneur. "Nous avons eu une performance médiocre, et je ne m'attendais pas à cela après notre semaine d'entraînement."

La défaite contre le RSCA Futures a lourdement touché l'entraîneur de Zulte : "C'est le premier coup mental que je reçois ici. Nous devons redresser la situation le plus rapidement possible et nous devrons travailler dur pour cela."