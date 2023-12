Un Anderlechtois pense concrètement à un départ cet hiver

Le Sporting d'Anderlecht réussit une bonne saison jusqu'ici, mais il y a toujours des mécontents. Dans ce cas, les joueurs qui ne jouent pas.

Lucas Lissens fait partie intégrante de l'équipe première du RSC Anderlecht, mais accumule des minutes de jeu au sein du RSCA Futures en Challenger Pro League. Dans une entrevue avec Het Nieuwsblad, le défenseur central se prononce sur son avenir.

L'été dernier, Lissens était sur le point de quitter Anderlecht. "J'ai participé aux entraînements avec l'équipe première et un transfert était en vue. Finalement, cela ne s'est pas concrétisé et je suis resté à bord. Je ne regrette pas ce choix. J'ai une place de titulaire et je peux me satisfaire de la première partie de la saison."

Lissens aspire à obtenir du temps de jeu au sein d'une équipe première. "Pour l'instant, je ne peux pas en dire beaucoup sur mon avenir. Je ferai une évaluation après le match contre le KV Ostende. Je fais partie intégrante de l'équipe première et je me sens impliqué dans le groupe. Anderlecht réalise de bonnes performances en championnat et cela se reflète jusqu'aux RSCA Futures. Les deux équipes sont étroitement liées."