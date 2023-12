"On n'a pas fait ce qu'il fallait" : le Standard face à son néant offensif après le nul contre Charleroi

Le choc wallon entre le Standard et Charleroi se termine sur un 0-0 assez tristounet. Nathan Ngoy reconnaissait aisément le manque de créativité des Liégeois.

Pour la 7e fois en 18 matchs de championnat cette saison, le Standard n'a pas réussi à marquer. Le cleansheet permet aux Rouches de prendre un point mais ne suffit pas à masquer la déception liée au manque de percussion offensive (un seul tir cadré sur l'ensemble de la rencontre).

Une frustration confirmée par Nathan Ngoy au mirco d'Eleven : "On n'a pas fait ce qu'il fallait aujourd'hui. Il n'y avait pas assez de mouvements, pas assez d'appels dans leur dos. Quand on l'a fait, on a vu que ça posait des problèmes à Charleroi. Ils nous attendaient, ils étaient bien préparés, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait de notre côté".

A nouveau titulaire en défense à la place de Merveille Bokadi, Ngoy continue à s'imposer : "A titre personnel, je suis bien dans l'équipe, je prends confiance à enchaîner les matchs, il faut continuer comme ça". Un discours qui incarne une équipe à la stabilité défensive retrouvée mais à l'impact offensif décevant.