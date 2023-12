Gros morceau pour l'Union : "L'adversaire le plus prestigieux que nous pouvions tirer"

L'Union Saint-Gilloise connait son adversaire pour les barrages de la Conference League. Face aux Bruxellois, se dressera l'Eintracht Francfort.

Philippe Bormans, PDG de l'Union, s'est exprimé dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws au sujet de ce tirage. Francfort, vainqueur de l'Europa League 2022, est selon lui un adversaire de prestige, qu'il sera difficile d'éliminer.

"En Europe, on veut toujours des affiches. Francfort était l'adversaire le plus prestigieux que nous pouvions tirer. C'est bien, mais sportivement, c'est une autre histoire. Ils ont récemment réalisé quelque chose de très beau en Europe. Je me souviens aussi de leur match à Barcelone, où ils avaient pris possession du Camp Nou avec 30 000 supporters."

"C'est un match qui sera regardé, et c'est évidemment ce que l'on souhaite. Nous voulons aller le plus loin possible, mais il faut toujours faire face à la réalité du tirage au sort. Nous jouons contre une équipe forte. Plus tôt, nous avons montré que nous étions capables de poser des problèmes à des adversaires allemands."