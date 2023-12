Dieumerci Mbokani a encore le feu sacré : "Je peux certainement jouer jusqu'à cet âge-là"

Dieumerci Mbokani est un bourlingueur. Sans club suite à la fin de son contrat avec Beveren, l'ancien attaquant du Standard et d'Anderlecht évolue désormais en Arménie.

Mbokani a finalement décidé de quitter à nouveau la Belgique, malgré une offre du RWDM. L'occasion pour lui de découvrir un nouveau championnat. Le Congolais évolue désormais au FC Noah, en D1 arménienne.

"Je gagne plus ici que ce que je gagnais en Belgique. Cela contraste avec les bas salaires de mes coéquipiers arméniens. Ils ne gagnent presque rien", raconte Mbokani dans une interview accordée au Nieuwsblad. "Le niveau ici est comparable à celui de la deuxième division belge, mais il y a environ quatre clubs qui sortent du lot. Le FC Noah est certainement l’un d’entre eux. Nous voulons avoir plus de succès et attirer plus de monde dans notre stade. Aujourd’hui, il n’y a que 500 à 1 000 personnes lors des matches à domicile. C’est trop peu."

A 38 ans, l'attaquant ne veut pas entendre parler de retraite. "Comme Olivier Deschacht, je peux certainement jouer au football jusqu’à l’âge de 40 ans. J’ai signé un contrat d’un an en Arménie avec une option et je peux décider moi-même si je continue. Nous verrons bien. Je ne peux pas encore dire ce que je ferai après ma carrière. Ce sera quelque chose en Belgique, car nous y avons aussi une maison."