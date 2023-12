Une prise de position attendue : la Pro League se prononce sur la Superligue

Beaucoup de clubs européens ont publiquement marqué leur opposition au projet de Superligue. La Pro League s'est également positionnée.

C'est le sujet qui fâche en ce moment : la porte ouverte à la création d'une Superligue suite à la décision de la Cour de justice européenne contre l'UEFA. Un avis fort, qui a poussé les grands clubs européens à se positionner contre ce potentiel concurrent de la Ligue des Champions.

A l'image de plusieurs autres championnats, la Pro League s'est elle aussi positionnée : "Tout d'abord, nous sommes du côté des supporters. Nous ne sommes absolument pas fans de cette idée, parce que je ne veux pas connaître, comme en boxe, des champions du monde différents. Nous pensons que les supporters doivent également avoir le droit de rêver de voir leur club se qualifier pour la Coupe d'Europe grâce à ses performances en championnat" commente Lorin Parys pour Eleven.

L'UEFA plus solidaire que la Superligue ?

Le CEO de la Pro League concède que le projet est plus ouvert qu'à ses débuts : "Mais il y a quand même un grand nombre de clubs qui participeront chaque saison, sans tenir compte de leur prestation, uniquement pour répartir l'argent entre un plus petit nombre. On ne peut accepter cela".

Si Parys reconnait que le modèle de l'UEFA est loin d'être parfait il rappelle la solidarité mise en place : "23 de nos 28 clubs professionnels en Belgique ne jouent pas en Coupe d'Europe mais bénéficient de cette solidarité. Cette année, elle a rapporté six millions à ces clubs". La guerre d'influence a commencé, tant dans les médias qu'en coulisse.