Anderlecht - Genk pourrait bien être rejoué ! Les révélations troublantes sur la phase du penalty

Anderlecht s'est imposé face à Genk ce samedi (2-1). Seulement, l'arbitre de la rencontre s'est rendu coupable d'une erreur, qui suscite la controverse depuis.

A la 22e minute, Genk a hérité d'un penalty. Schmeichel est parti du bon côté et a stoppé l'envoi, mais le ballon est finalement rentré dans le but via Sor...avant que Mr. Verboomen n'annule le but.

L'arbitre de la rencontre a d'abord décidé que le penalty devait être retiré...puis a accordé un coup franc indirect à Anderlecht. Or, Verboomen a commis une erreur : un coup franc indirect devait être accordé si les joueurs de Genk avaient franchi le rectangle avant le tir. Ce n'est pas le cas.

Comme l'expliquait Alexandre Boucaut, Yari Verschaeren était déjà dans le rectangle. Ainsi, il ne s'agit pas d'une erreur d'interprétation, mais bien une mauvaise application des règles. Ce qui renforce ce postulat ? Le fait que l'arbitre ait dit aux joueurs de Genk que Verschaeren était dans le rectangle.

Ainsi, le précédent Virton - Beerschot pourrait donner raison à Genk, qui veut faire rejouer le match. Bien qu'ici, cela ne concerne "qu'un" penalty.