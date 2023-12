C'est parti : un club anglais fait une première offre record pour Arthur Vermeeren

L'Antwerp va perdre son milieu de terrain en fin de saison. En Angleterre, on essaye déjà d'attirer Arthur Vermeeren dès cet hiver, pour le prêter dans son club formateur.

Impressionnant et homme du match contre le FC Barcelone, qui le courtise depuis plusieurs mois, Arthur Vermeeren vit sa dernière saison au Bosuil. Le médian reçoit des offres venues des quatre coins de l'Europe et n'a plus qu'à faire le bon choix.

Outre-Manche, on raconte également qu'Arsenal, en pleine course au titre, aurait ciblé le jeune Diable Rouge pour renforcer son entrejeu. Mais les Gunners sont concurrencés par une autre formation londonienne, qui aurait d'ailleurs formulé une première offre.

Selon les dires du Sun, c'est Tottenham qui est passé à l'attaque pour s'offrir le jeune pilier de l'Antwerp (18 ans). Les Spurs, qui connaissent énormément de blessures et qui seront privés d'Yves Bissouma et Pape Matar Sarr en janvier pendant la Coupe d'Afrique, auraient d'ailleurs formulé une première offre de 29 millions d'euros !

Le but de Tottenham serait d'accueillir et sécuriser le joueur dès le mois de janvier, avant de le prêter dans son club formateur jusqu'en fin de saison. La bataille continue... et ne fait peut-être même que commencer.