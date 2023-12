"Complètement radié en Belgique" et de retour au top de l'autre côté de la frontière

Peter Maes est l'entraîneur de Willem II depuis le mois de septembre. Aux Pays-Bas, il oublie ses déboires liés au football belge.

Persona Non Grata en Belgique depuis l'opération "Mains Propres", Peter Maes refait parler de lui en deuxième division néerlandaise. Recruté en septembre pour redresser Willlem II, l'ancien coach de Lokeren s'en tire superbement avec désormais six points d'avance en tête du championnat.

Une réussite qui n'était pas courue d'avance pour le principal intéressé : "J’ai dû attendre longtemps pour avoir une chance. Je me suis dit : l’entraîneur en moi est-il encore capable de revenir ?". Les derniers mois ont été très lourds" confie-t-il à Sporza.

Peter Maes explique avoir fait un travail sur lui-même : "J’ai dû passer de 0 km/h à 150 km/h. Je ne suis plus le plus jeune et j’ai dû me réinventer en tant que coach. En Belgique, j’ai été complètement radié et ensuite je veux prouver le contraire. C’est ainsi que je suis dans la vie."