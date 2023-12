Près de 160 000 euros récoltés : voici le maillot le plus cher de Pro League

Lors de la dernière journée de championnat de Pro League de l'année, les clubs ont collaboré avec Younited Belgium, une association qui lutte contre la précarité.

Les maillots de tous les joueurs de la Pro League qui ont joué lors de la dernière journée de championnat étaient mis aux enchères. Les fonds étaient reversés à Younited Belgium, visant à la réinsertion des sans-abris dans la société.

Les enchères ont été publiées ce samedi. Le maillot - porté ét dédicacé - vendu le plus cher est celui d'Antonio Nusa (3.023 euros). Viennent ensuite ceux d'Arthur Vermeeren (2.902 euros) et Toby Alderweireld (2.800 euros).

L'action avait également lieu en Challenger Pro League. Le maillot d'Adriano Bertaccini, du RFC Liège, a été vendu pour 825 euros. En Super League, Febe Vanhacke (Club YLA) a vu son maillot être vendu pour 875 euros. En outre, le trophée de champion de Pro League lors de la saison 2014-2015 remporté par La Gantoise, a été adjugé pour la coquette somme de 8500 euros.

Le total des dons récoltés, 157 365 euros, est un record dans l'Histoire de l'action en soutien à Younited Belgium. "Avec les revenus de l'action de Noël, nous pouvons soutenir plus de 1000 personnes vulnérables et leurs familles à se réinsérer dans la société. Je suis donc très reconnaissant envers tous les clubs, partenaires et supporters. Ils prouvent une fois de plus que notre football professionnel est un véritable moteur social qui rassemble et fait preuve de solidarité", a déclaré le CEO de la Pro League, Lorin Parys.