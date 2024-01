Georges Mikautadze, l'un des échecs de la saison, déjà sur le départ à l'Ajax

Alors qu'il empilait les buts en Jupiler Pro League, puis au FC Metz, Georges Mikautadze n'a pas confirmé à l'Ajax Amsterdam. Il va quitter les Pays-Bas... et retourner à Metz.

Georges Mikautadze (23 ans) était l'homme qui devait alimenter le marquoir cette saison à l'Ajax Amsterdam. Le club néerlandais a dépensé 16 millions d'euros pour l'attaquant du FC Metz l'été passé, soit le deuxième transfert le plus cher du mercato pour les Ajacides.

Six mois plus tard, c'est un échec cuisant pour Mikautadze. Le buteur franco-géorgien a à peine été utilisé par ses deux entraîneurs successifs, Maurice Steijn et John van 't Schip (9 matchs, aucun but). Il faut dire que l'ancienne machine à marquer du RFC Seraing était un transfert signé Sven Mislintat, ancien directeur sportif de l'Ajax aujourd'hui licencié suite à une première partie de saison apocalyptique qui a vu le géant néerlandais se débattre dans la zone rouge.

Mikautadze de retour à Metz

Problème : Georges Mikautadze ne peut pas quitter l'Ajax cet hiver... sauf pour retourner dans son ancien club. En cause, le règlement de la FIFA, qui interdit à un joueur de porter le maillot de 3 clubs en une saison. L'ex-Sérésien avait déjà joué 3 matchs pour Metz cette saison (et marqué 2 buts). Il devrait donc retourner en prêt avec option d'achat au FC Metz.

L'Ajax aimerait récupérer 15 millions d'euros pour son joueur, sous contrat jusqu'en 2028... une somme que Metz n'a jamais mis sur un joueur (transfert record : 6,5 millions d'euros pour Jacques Songo'o en 2001!). Georges Mikautadze a disputé 45 matchs pour les Messins, inscrivant 26 buts. En Belgique, il était devenu l'un des meilleurs buteurs du championnat avec Seraing, inscrivant 36 buts en 57 matchs pour les Métallos.