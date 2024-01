Thibaut Courtois fait une grande annonce sur son avenir chez les Diables Rouges : "J'ai peut-être pris ma décision un peu trop rapidement..."

Thibaut Courtois a beaucoup fait parler de lui en 2023. Le gardien a décidé de claquer la porte des Diables Rouges, puis s'est blessé, avant d'annoncer qu'il ne sera pas présent à l'Euro 2024.

Thibaut Courtois a été invité sur le plateau de l'émission "Paix sur Terre" de la VRT. Il est revenu sur son interview choc donnée à Sporza, où il a chargé Domenico Tedesco et plusieurs joueurs du noyau, et a annoncé son absence à l'Euro.

"Surtout en Belgique, c'était une affaire sérieuse, où tout le monde avait une opinion et où beaucoup ne comprenaient pas mon point de vue", commence-t-il. "Il ne s'agissait pas tant de la question du capitanat. Au cours de cette période internationale, il n'y a eu que peu ou pas de discussions avec moi. J'ai eu l'impression qu'on ne comptait pas sur moi."

Thibaut Courtois a-t-il fait une croix définitive sur les Diables Rouges ?

Le gardien s'est ensuite fendu d'une déclaration énigmatique. "J'ai peut-être pris ma décision un peu trop rapidement. Mais je ne suis aussi qu'un être humain avec des sentiments, je ne suis pas un robot. Quoi qu'il en soit, chacun a le droit d'avoir son opinion. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve."

Il a ensuite clarifié son intention : il veut toujours être Diable Rouge. "Je veux toujours être gardien de but pour la Belgique, mais je ne rajeunis pas. J'ai l'impression que ces mouvements européens me pèsent aussi. Plus de blessures, ... J'espère que les Diables iront le plus loin possible au Championnat d'Europe. La Coupe du monde 2018 était peut-être notre plus grande chance, mais j'espère que nous pourrons nous rapprocher du succès maintenant."