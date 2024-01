Le RWDM veut recruter un attaquant prometteur... mais son club ne veut pas s'en séparer

Cela va faire un mois que le RWDM est sur la piste de Duncan McGuire, attaquant d'Orlando City. Cependant, le club de MLS ne veut pas se séparer de sa pépite.

Pour se battre avec les meilleures armes dans la lutte pour le maintien, le RWDM a besoin de modifier une partie de son noyau. De dégraisser, premièrement, mais aussi de recruter. Notamment dans le compartiment offensif.

Il y a un petit mois, nous vous révélions que le club de Molenbeek suivait la piste de Duncan McGuire, attaquant de 22 ans évoluant à Orlando City, en MLS. Le buteur américain, aux 15 buts de 37 matchs de championnat, sera en fin de contrat le 31 décembre.

Cependant, selon les informations de The Athletic, Orlando City ne veut pas laisser partir le joueur, et pousserait même pour le faire prolonger son contrat. Une bataille s'annonce pour le RWDM... et pour le joueur.