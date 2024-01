"Nous ne pouvons pas promettre de grandes choses" : Ivan Leko secoue déjà tout le monde au Standard

Ivan Leko continue d'imprimer sa griffe à l'occasion du stage du Standard. L'intensité monte petit à petit.

Pour son deuxième jour de stage, le Standard a pu se rendre compte de la charge de travail qui l'attendait sous Ivan Leko. L'entraîneur croate a monté le curseur en matière d'intensité. Il se montre satisfait de la réaction de son groupe : "Au début, il faut garder à l'esprit que nous ne pouvons pas promettre de grandes choses. Nous pouvons juste promettre de travailler dur. Je suis très satisfait de l'attitude des joueurs et de tout le monde autour de l'équipe. Nous réalisons qu'il faudra du temps, mais on s'améliorera".

🫡 | La mentalité est au beau fixe au @Standard_RSCL, selon Ivan Leko. 🔴⚪ pic.twitter.com/ke586kTXsU — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) January 7, 2024

Interrogé par Eleven, l'entraîneur croate utilise des mots clés qu'apprécieront certainement les supporters rouches : "Il n'y a pas de secrets en football, il faut bien communiquer, être clair, tout donner en matière d'énergie, de passion et d'intensité". Plusieurs joueurs ont d'ailleurs été aperçus à terre, le souffle court pour récupérer après un exercice exigeant.

A quoi ressemblera le Standard à la sauce Leko ?

Avant de poursuivre : "Avec ce travail et une idée claire, tout le monde doit adhérer au projet et y croire. A partir de ce moment-là, on peut s'attendre à de belles choses de notre part".

Mais Leko n'oublie pas l'importance de prendre du plaisir malgré tout : "Il faut bien se sentir, venir à l'entraînement avec le sourire tous les jours. Et c'est un premier signe que les choses vont s'améliorer pour nous dans les semaines à venir". Les prochaines journées de stage devraient l'aider en ce sens.