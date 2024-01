À peine revenu à Courtrai, il annonce déjà son départ : "La passion n'est pas là"

Kristof D'Haene avait annoncé un retour surprise au bercail en octobre dernier, prenant sa retraite de joueur pour devenir adjoint à Courtrai. Il quitte cependant le Stade des Eperons d'Or.

Kristof D'Haene avait quitté le KV Courtrai l'été dernier, rejoignant le SK Roulers en D3 VV. Miné par les blessures, la légende des Kerels annonçait sa retraite en octobre, n'ayant joué qu'un match de Croky Cup. Dans la foulée, il faisait une belle surprise aux supporters de Courtrai en revenant au Stade des Eperons d'Or en tant qu'entraîneur adjoint.

Malheureusement, ce retour ne s'est pas passé comme prévu pour l'ancien latéral courtraisien, qui compte 241 matchs pour le KVK. Et D'Haene a annoncé ce samedi qu'il quittait à nouveau le club : "J'ai quelque chose de difficile à dire. Depuis avant le Nouvel An déjà, je sentais que le feu et la passion n'étaient pas là", regrette-t-il dans son message posté sur les réseaux du club.

"Je voulais franchir le pas d'entraîneur adjoint pour ne jamais le regretter. Pour le moment, je ressens trop peu de feu et de passion pour vraiment écrire une telle histoire, peu importe à quel point j'aimerais le faire", conclut-il.