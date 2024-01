Un jeune d'Anderlecht dans le top 5 des Talents de 2023 : découvrez le classement complet

Anderlecht n'a rien remporté ce jeudi au gala du Soulier d'Or 2023, sans surprise. Plusieurs jeunes Mauves ont grappillé des points au classement du Jeune de l'année.

Malgré la seconde place du RSC Anderlecht au classement en ce moment, l'année 2023 n'aura pas été des plus positive pour les Mauves. Cela se traduit par une absence de la plupart des bulletins de vote lors du gala du Soulier d'Or. Un Anderlechtois, cependant, a décroché une belle 5e place au classement du trophée : Jan Vertonghen, qui a pris 170 points. Une belle performance puisqu'il devance là des noms tels que Teddy Teuma, Arthur Vermeeren ou le duo gantois Cuypers-Orban.

Au classement des Talents de l'année, un trophée remporté par Arthur Vermeeren, un autre joueur du RSCA termine cinquième. Il s'agit de Zeno Debast, l'autre défenseur central du Sporting. Vermeeren, Bilal El Khannouss, Gift Orban et Malick Fofana le devancent.

Plus loin au classement, un autre Mauve se hisse dans le top 10 : Bart Verbruggen (9e). Mario Stroeykens termine 12e, Killian Sardella 17e et, de manière plus anecdotique, Louis Patris 31e (probablement pour ses prestations avec OHL) et Yari Verschaeren 38e.