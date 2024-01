"C'est un peu plus le chaos" : Kevin De Bruyne conquis par les Diables Rouge à la sauce Tedesco

Kevin De Bruyne devrait redevenir le capitaine de Domenico Tedesco chez les Diables Rouges. Et il prend visiblement beaucoup de plaisir à faire partie de ce nouveau cycle.

Kevin De Bruyne a beau n'avoir connu qu'un seul rassemblement avec Domenico Tedesco, il n'en reste pas moins un maillon indispensable des Diables Rouges. Il avait d'ailleurs délivré une masterclass (1 but et 2 assists) lors de la victoire en Allemagne. Après la génération dorée, d'autres profils ont émergé au sein de l'équipe.

Et cela n'est pas pour déplaire à KDB : "C’est amusant. Un style très différent de celui que nous avions avant. Je pense que c’est un peu plus (il réfléchit)...le chaos. Je ne pense pas que beaucoup de pays aimeraient jouer contre nous si j'en crois ce que me disent d’autres joueurs. Certainement pas si vous avez Jérémy Doku, Johan Bakayoko ou Dodi Lukebakio . Ils sont si tranchants. Et si imprévisibles à affronter" explique De Bruyne au Laatse Nieuws.

Le tout sera de gérer cette fougue : "D’un autre côté, c’est encore un jeune groupe. Ils vont donc sans doute faire des erreurs. Mais ce sera amusant de suivre. Je ne pense pas que beaucoup de nos matchs se termineront par 0-0". Les supporters belges ne risquent pas de s'ennuyer dans les années à venir.