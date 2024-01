Un ancien Diable Rouge et joueur du Standard empêtré dans une affaire de voyeurisme

Eddy Snelders avait été mis en cause par la justice pour exhibitionnisme. Mais il semble que les faits soient plus graves encore.

Le commentateur Eddy Snelders a été suspendu par Sporza l’année dernière après avoir été accusé d’exhibitionnisme. Mais l'affaire semble plus grave que prévue. Lorsque l’affaire a éclaté, les enquêteurs ont fouillé les bureaux de son entreprise à Brasschaat et ont confisqué des disques durs, des ordinateurs portables et des cartes mémoire.

Des images de femmes filmées à leur insu par une caméra espion y ont été retrouvées écrit Het Nieuwsblad. Elles proviendraient de sa maison en Ardennes, que Snelders prêtait souvent à des amis. Une vingtaine de femmes auraient ainsi été filmées dans leur intimité. Il sera donc entendu pour ces faits de voyeurisme.

Ancien milieu défensif, Eddy Snelders a joué de 1984 à 1986 au Standard et compte une apparition chez les Diables Rouges.