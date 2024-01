On en sait plus sur la blessure de Cameron Puertas, maître à jouer de l'Union

Grosse frayeur pour l'Union Saint-Gilloise ce dimanche. Cameron Puertas, véritable facteur X des Unionistes, sortait blessé et boitillant.

Le contact semblait sévère et, surtout, Cameron Puertas semblait souffrir et peiner à marcher. Immédiatement, on a craint le pire, à savoir une blessure aux ligaments. Les premiers examens et scanners ont été réalisés ce lundi, et le verdict est rassurant.

Ainsi, La Dernière Heure révèle que les médecins de l'USG ne craignent pas de blessure au ligament après le premier scanner, que la cheville dégonflée de Puertas a permis. Pas de semaines - voire mois - d'absence, donc, pour l'Hispano-Suisse auteur de 11 passes décisives cette saison en Jupiler Pro League.

Les chances de voir Cameron Puertas sur la pelouse dès ce jeudi, en quart de finale de Croky Cup, sont toutefois minces. Le RSC Anderlecht se réjouira donc de voir un nouveau cadre de l'USG manquer ce premier duel, alors que Blessin est déjà privé de Lazare, Amoura et Machida...