Un entraîneur de Pro League en a marre et tacle ses joueurs : "Seuls mes milieux de terrain savent marquer !"

Après l'élimination contre l'Antwerp en quarts de finale de Coupe de Belgique, OHL peut pleinement se concentrer sur la fin de championnat et son maintien en Jupiler Pro League. Pour l'entraîneur, Oscar Garcia, la tâche ne sera certainement pas aisée.

Oud-Heverlee Louvain s'est bien battu, a mené au score dès la deuxième minute, mais a été défait par le Royal Antwerp en quarts de finale de Coupe de Belgique (2-3). Après la rencontre, l'entraîneur louvaniste Oscar Garcia a repéré le souci majeur de son noyau.

"Nous avons été compétitifs de la première à la dernière minute. Mais le problème est toujours le même : les attaquants ne marquent pas, seuls mes milieux de terrain savent marquer !", pestait le T1 en conférence de presse, selon des propos relayés par le Nieuwsblad.

Oscar Garcia espère des renforts avant la fin du mercato, mais il sait que la situation financière du club n'est pas la plus facile. "Le club fait de son mieux. Un long parcours doit être franchi avant d'obtenir le feu vert d'un joueur. Les choses ne sont pas faciles pour le moment."

Et c'est peu de le dire. Quinzième et avant-dernier du championnat, OHL va disputer une rencontre capitale contre Courtrai, la lanterne rouge (samedi, 16h00). Malheur au vaincu, plus que jamais.