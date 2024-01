La tension monte à Charleroi : les Ultras veulent faire passer un message très clair à la direction

La situation est tendue à Charleroi. Une partie des supporters émet de vives critiques envers la direction de Mehdi Bayat. Néanmoins, ils ne veulent pas mettre le feu aux poudres. Seulement faire passer un message très clair.

Charleroi est 12e de Pro League et s'apprête à jouer un match décisif face au Club de Bruges ce samedi à domicile (20h45). Le mercato hivernal est également calamiteux : le Sporting n'a pas encore recruté le moindre joueur, alors que des promesses de recrues avaient été faites...avant le stage hivernal.

Pour ne rien arranger, plusieurs décisions impopulaires ont été prises récemment par Mehdi Bayat, le directeur exécutif. Notamment, celle de se séparer de l'ancien capitaine Damien Marcq, qui a rendu des services alors que le Sporting est au bord de la rupture sportivement. Pour le match de ce samedi, les Storm Utras avaient demandé à la direction la permission de réaliser des remerciements envers Marcq, ce que la direction...a refusé.

Dans un communiqué publié ce samedi à quelques heures de la rencontre face à Bruges, le groupe d'Ultras a expliqué "ne pas avoir l'intention de rentrer en tribunes pour l'instant". Le groupe n'appelle pas aux débordements, mais demande très clairement le "départ" de Bayat.

Les Ultras de Charleroi exigent le départ de Mehdi Bayat

"C’est pas le but que ça parte en c∗∗∗lle là-bas. Chants, pression, oui. Casse…non. On sait que ce sera tendu mais on va et on doit gérer (et se gérer). Pas question qu’il (Bayat) passe pour une victime."

"Ce qu’on veut ? Son départ ou une date. Et le plus immédiat : une distance complète avec le volet sportif. Avec un vrai directeur sportif, qui a un budget -fût-il bas- , qui peut travailler librement et en collaboration avec le staff en place (et pas pour faire de l’import - export ). Bref ce doux rêve semble illusoire avec l’omnipotence, dépendance, dictat….de Mehdi. Donc forcément on ne voit qu’un départ qui pourrait permettre l’installation d’une telle structure professionnelle."