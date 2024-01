Anderlecht-Genk rejoué ? Brian Riemer réagit avec force : "On ne peut pas vivre dans ce monde-là"

En parallèle au partage contre l'Union Saint-Gilloise, Brian Riemer a aussi été interrogé au sujet de la décision de la Cour disciplinaire de rejouer Anderlecht-Genk. Le coach danois n'y croit pas une seconde.

Brian Riemer espérait probablement ne plus avoir à s'exprimer sur ce sujet, mais le voilà revenu sur le tapis. Anderlecht-Genk sera rejoué, sauf si l'appel du RSC Anderlecht devant le TAS devait contredire la décision de la Cour Disciplinaire. S'il a pris le parti d'en rire, avec un Alexander Blessin taquin à ses côtés, le coach du RSCA redevient ensuite sérieux : "Je n'arrive pas à croire que ce match sera rejoué. Tout le monde peut voir que c'est une décision ridicule", assène Riemer.

"Ce serait un jour triste pour le football si ce match devait être rejoué. Est-ce qu'on veut un monde où à la fin de chaque match, on ne sait pas si le match est gagné ou perdu ? Car on pourra toujours chercher une raison pour laquelle se plaindre", estime Brian Riemer. "Aujourd'hui, un joueur de l'Union est revenu trop tôt dans le terrain. Et donc ? Nous ne sommes pas sur la bonne voie si c'est le football que nous voulons voir".

Pour le Danois, l'appel du Sporting ne peut donc que se finir sur une victoire devant les tribunaux. "Je ne crois pas que ce match sera rejoué. Cela ne peut pas être le monde dans lequel on vit. Ce sera mon dernier mot à ce sujet", conclut Riemer. Qui, malheureusement, n'a probablement pas encore fini d'en parler...