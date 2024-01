Sept jours pour éviter l'enfer

Charleroi peut-il descendre ? La réponse à cette question sera probablement pour samedi prochain, au coup de sifflet final du match à Courtrai.

Avec deux matchs très difficiles pour débuter 2024, tout le monde savait qu'une telle situation était possible. La victoire contre Malines pour terminer 2023 était aussi cruciale à ce titre : sans cela, le Sporting Charleroi serait déjà dans la zone rouge. Mais ce 0/6 contre l'Antwerp et Bruges, au-delà de la forme inquiétante, était prévisible.

Le moment de vérité, c'est maintenant : en une semaine, Charleroi affronte deux concurrents directs au maintien. Ce mercredi 31 janvier, les Zèbres reçoivent l'AS Eupen, avant d'entamer février au KV Courtrai. "C'est à la fois difficile et une bonne chose que ce match arrive déjà mercredi, car on peut tourner le bouton", déclare Felice Mazzù ce samedi après la gifle contre Bruges (1-4).

Le coach carolo le sait : c'est face à ces équipes que la saison de Charleroi va se jouer. L'objectif aujourd'hui, c'est le maintien : ceux qui en doutaient ont été détrompés par le mercato désertique du Sporting. Sans un renfort par ligne, impossible de viser mieux. Même si un défenseur arrive, ce noyau est très faible, probablement le plus faible depuis que Charleroi est remonté en D1.

Dans le vestiaire, visiblement, on est conscient que c'est la relégation qui plane, comme les propos de Ken Nkuba au micro d'Eleven le traduisent. "On va tout faire pour que le club se maintienne", déclare-t-il. "On va essayer de faire le nécessaire et tout donner pour que Charleroi se sauve". Un discours qui pourrait paraître surréaliste pour un club qui rêve d'un nouveau stade en 2026. Mais un discours réaliste.

Objectif 4/6 ?

Si le Sporting Charleroi fait 6/6 face à Eupen et Courtrai, la machine sera bien relancée et, mathématiquement, le maintien sera assez proche. Charleroi aurait 27 points, et le maintien direct devrait se situer entre 32 et 35 points ; prendre 6 points en 6 matchs paraît faisable... mais pas facile, ni couru d'avance. Car il y aura encore Anderlecht, Genk, le Cercle ou encore La Gantoise.

Ces Playdowns, ce sera l'enfer... et Charleroi s'en rapproche

Si le RCSC ne prend pas 4 points d'ici à samedi prochain, le Mambourg pourrait bien trembler jusqu'au bout, voire se résigner à jouer les Playdowns. Rappelons que dans ces barrages pour le maintien, les deux derniers descendent directement et l'antépénultième jouera un barrage contre un club de Challenger Pro League gonflé à bloc. Ces Playdowns, ce sera l'enfer... et Charleroi s'en rapproche.