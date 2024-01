Encore un coup dur pour Anderlecht : plus aucun joueur disponible à un poste, Riemer bricole

Le RSC Anderlecht n'est pas verni. Une nouvelle blessure est survenue en avant-match ce dimanche, et Brian Riemer se retrouve sans back gauche.

Surprise sur la feuille de match de cet Anderlecht-Union : pas trace de Ludwig Augustinsson, ni dans le onze, ni sur le banc. Le back gauche suédois est remplacé par Kristian Arnstad. Renseignements pris, il s'avère qu'Augustinsson s'est blessé avant la rencontre et n'est donc pas disponible. On ignore pour combien de temps, car aucun scanner n'a encore été effectué, mais c'est la soupe à la grimace pour Brian Riemer qui a évoqué plusieurs semaines d'absence.

Si Arnstad, véritable couteau suisse, dépanne à gauche (il l'a déjà fait à droite), c'est parce que Riemer n'a tout simplement plus d'arrière gauche de métier. Moussa N'diaye est blessé et lui non plus ne reviendra pas tout de suite.

En Espoirs, le jeune Nail Moutha-Sebtaoui, qui vient de prolonger au club, occupe ce poste mais rien ne dit qu'il est prêt à déjà passer un palier. Bouchouari, sur le banc, peut éventuellement dépanner au back gauche.