Schmeichel permet le miracle, les offensifs invisibles : les notes des Mauves contre l'Union

C'était globalement un Anderlecht plus combattif que brillant ce dimanche. Mais quelques joueurs ont tiré leur équipe vers le haut.

Kasper Schmeichel (8)

Sans ses nombreux arrêts en seconde période, Anderlecht ne prend rien ce soir. Le Danois a manqué quelques relances mais il a ensuite réglé la mire et, pour ce premier match avec le n°1 dans le dos, il a été décisif.

Kristian Arnstad (4,5)

Back gauche de fortune, il a passé un sale quart d'heure en première période, avant de se faire probablement recadrer à la pause. Résultat : une seconde période bien plus solide. Il mérite de l'indulgence.

Jan Vertonghen (5)

Difficile de juger son match en passant à côté de deux énormes erreurs, inhabituelles dans son chef. Mais réagir comme il l'a fait est aussi la marque des très grands. Un but, et une seconde période de patron.

Zeno Debast (7,5)

Un match très réussi de sa part, le danger n'est jamais venu de son côté. Un placement qui a souvent empêché l'USG de faire la différence en seconde période, et quelques belles sorties de balle.

Louis Patris (5)

Le malheur des uns fait le bonheur des autres : comme l'USG est souvent passée du côté d'Arnstad, il a vécu une première période assez calme, même si ce n'était pas brillant. Globalement débordé à chaque accélération de son vis-à-vis en seconde, mais bien couvert par Debast. S'arrache bien en fin de match sur le 2-2.

Théo Leoni (5)

Clairement pas son meilleur match, il a même paru très nerveux avec des exagérations et simulations qui lui ont fait perdre énormément d'énergie. Appliqué dans ses replacements, peu inspiré dans le relais vers l'avant.

Mats Rits (6)

Idéal pour amener un peu de calme, il a été le meilleur médian anderlechtois, sans conteste. Qu'il ait dû par moments tenter de faire le jeu est mauvais signe.

Mario Stroeykens (5)

Un manque frappant de flair et de sens du jeu, alors qu'il a une telle aisance technique. Des choix à contre-temps et jamais le geste qu'il aurait fallu dans les vingt derniers mètres. Une grosse erreur qui aurait pu coûter un but. Mais aussi une sacrée combattivité, qui manque parfois tant à Anderlecht.

Anders Dreyer (5)

C'est souvent tout ou rien avec Dreyer, mais s'il n'a pas frappé au but ni trouvé ses partenaires offensifs, il a au moins été décisif en servant idéalement Vertonghen. Sans ça, sa cote serait bien plus basse...

Yari Verschaeren (4,5)

Pas bien meilleur que Stroeykens, mais un peu plus actif. Jamais assez dangereux dans les positions de frappe qu'il se procure. On en attend bien plus de lui.

Kasper Dolberg (2)

Un match catastrophique du Danois, certes seul sur son île mais qui n'a absolument rien amené. Un très mauvais soir. Qu'il sorte à la 70e, un fait rare, en dit long.