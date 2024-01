L'occasion en or pour le Standard ? À Sclessin, Mark Van Bommel va devoir compter sur ses jeunes

L'entraîneur de l'Antwerp fait face à une flopée d'absents pour le déplacement au Standard. Mark Van Bommel va devoir utiliser les jeunes pour battre les Rouches.

Trois jours après sa défaite sur le terrain d'Eupen, pour la première sans Arthur Vermeeren au milieu de terrain, l'Antwerp se déplace au Standard, ce mercredi soir, dans le cadre de la 23e journée de Pro League.

Pour cette rencontre, Mark Van Bommel sera privé de nombreux joueurs. Son ancien maître à jouer a donc pris la route de l'Atlético de Madrid, alors que Vincent Janssen a été averti pour la cinquième fois au Kehrweg et est suspendu. Mais, ils ne sont pas les seuls absents. Alhassan Yusuf et le Nigéria sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique, alors que De Laet, Valencia, Coulibaly et Balikwisha sont blessés.

Dans le même temps, Jelle Bataille, Jacob Ondreijka et Owen Wijndal ne sont pas encore à 100%. Il y a peu de chances de les voir disputer 90 minutes à Sclessin. Cette situation pousse donc Mark Van Bommel à innover et à utiliser les ressources des Young Reds, actifs en Nationale 1. Comme à Eupen, Milan Smits et Mahamadou Doumbia vont recevoir du temps de jeu.

L'occasion en or pour le Standard ?

"Nous avons pu voir comment ils se comportaient avec les U23 et nous sommes désormais dans une situation où nous pouvons les utiliser. On essaye de leur montrer les ficelles du métier, mais on ne peut pas encore s'attendre à ce qu'ils dirigent l'équipe première" a conclu Van Bommel, lundi, selon des propos relayés par Gazet van Antwerpen.

Le Standard va donc affronter une équipe de l'Antwerp déforcée et revisitée, ce mercredi. L'occasion en or pour les Rouches ?