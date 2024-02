Un attaquant décisif quand il joue... mais qui ne joue jamais : Qui est Kelvin Yeboah, le nouveau buteur du Standard ?

Attaquant de 23 ans, l'Italien a renforcé le compartiment offensif du Standard dans les dernières heures du mercato. Qui est Kelvin Yeboah, l'attaquant débarqué en bords de Meuse depuis la Genoa.

Le Standard a longtemps cherché après un nouvel attaquant de pointe lors de ce mercato hivernal, mais a finalement activé les réseaux de 777 Partners pour signer Kelvin Yeboah, en prêt depuis la Genoa.

Buteur de formation, il a fait ses classes à Novara (2006-2013), Monza (2013-2017) West Ham United (2017-2018) et Gozzano (2018-2019). Passé professionnel en juillet 2018, alors qu'il n'avait que 17 ans, il s'est engagé au WSG Wattens, en Autriche, avant de rejoindre l'un des plus grands clubs du pays, Sturm Graz, où évolue aujourd'hui un certain Dimitri Lavalée.

C'est en janvier 2022 que Kelvin Yeboah rejoint la Genoa pour la première fois, contre un chèque avoisinant les 7 millions d'euros. En première partie de saison, il inscrit un but, délivre une passe décisive, mais n'a droit qu'à 213 minutes de temps de jeu en championnat.

© photonews

L'homme aux 7 millions d'euros qui ne trouve pas de temps de jeu

Un départ est donc plus que jamais étudié, et c'est Augsburg qui accueille le joueur. L'Italien rejoint la Bundesliga, mais là aussi, le temps de jeu manque. 345 minutes en championnat, un but, deux passes décisives. Quand il joue, Kelvin Yeboah est presque toujours décisif... mais il ne joue jamais.

Au revoir l'Allemagne, la Genoa rapatrie son attaquant et l'envoie à Montpellier, l'été dernier, dans les dernières heures du mercato. Enfin du temps de jeu ? Non, puisque Yeboah totalise 264 minutes en 13 montées au jeu et n'a toujours pas voix au chapitre.

En connaissance du désir du Standard de s'offrir un nouvel attaquant, la Genoa a donc envoyé Kelvin Yeboah dans les travées de Sclessin. L'attaquant de 1.85m doit enfin rendre l'attaque des Rouches plus prolifique, afin d'encourager la direction liégeoise à lever son option d'achat.

S'il en a marre d'être baladé de club en club tous les six mois, le buteur devra démontrer son potentiel en Belgique... sous pression, compte tenu de la situation sportive précaire du club.