Anderlecht face à une équipe libérée : les Mauves sont prévenus

Le RSC Anderlecht va faire face à un STVV libéré. La zone rouge est loin, et les Canaris peuvent regarder vers le haut.

Et si la réception de STVV ce week-end était un match piège pour Anderlecht ? Les Canaris sont imprévisibles ces dernières semaines. Mais leurs victoires contre Courtrai et La Gantoise les ont emmenés loin de la zone rouge. "L'ambiance est détendue au sein du groupe", se réjouit Jarne Steuckers, qui espère bien que Saint-Trond pourra désormais se focaliser sur le haut de classement.

"Nous avons pu creuser l'écart avec les poursuivants, et le stress est donc un peu parti. On attend ce match avec impatience", assure-t-il dans Het Laatste Nieuws. "Ce n'est pas difficile de se motiver pour affronter l'une des meilleures équipes de Belgique. Et Anderlecht est en forme". Reste maintenant à réaliser quelques exploits pour rêver du top 6.

En effet, STVV n'est qu'à 5 points des Playoffs à l'heure actuelle. "Tout est possible. Mais nous restons réalistes. Il reste 5 matchs à jouer : en cas de bon résultat à Anderlecht, qui sait", conclut Jarne Steuckers.