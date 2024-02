"Sonck, Defour et Hasi étaient aussi pénibles que Vanaken" : les principaux intéressés réagissent aux accusations d'un ancien arbitre

"Hans Vanaken est l'un des joueurs les plus infernaux du championnat" avait déclaré Alexandre Boucaut. "Wesley Sonck était aussi le même genre de personnage, tout comme Steven Defour et Besnik Hasi" embrayait un ancien arbitre anonyme.

"Avec son visage de bébé, il a peut-être une apparence idéale. Mais, en réalité, il est l'un des joueurs les plus pénibles du championnat. Il insulte les arbitres, il est mesquin,..." déclarait l'ancien arbitre Alexandre Boucaut, sur le plateau de La Tribune, après l'exclusion du Brugeois par Jasper Vergoote suite à la défaite subie contre l'Antwerp.

"Wesley Sonck était aussi le même genre de personnage, tout comme Steven Defour et Besnik Hasi" embrayait un autre ancien arbitre professionnel, dans les colonnes du Nieuwsblad, qui a préféré rester anonyme.

Steven Defour et Besnik Hasi, pénibles comme Vanaken ?

Dans "Extra Time" une émission que l'on pourrait comparer à La Tribune, au nord du pays, Steven Defour et Wesley Sonck ont été invités pour réagir à cette déclaration. "Je ne me reconnais absolument pas dans cette description" a répondu l'ancien milieu de terrain, qui ne pouvait s'empêcher de rire. "Je pense que ça doit être Boucaut qui a dit ça."

À titre de comparaison, Steven Defour fait l'éloge d'un autre ancien arbitre. "Franck De Bleeckere était très doué pour venir parler et dire qu'il fallait que ça s'arrête, ça m'a aidé."

Wesley Sonck n'a pas non plus compris la remarque, mais la bonne humeur est restée intacte sur le plateau. "Je ne sais pas non plus qui a pu dire ça, mais ça ne me ressemble pas. J'ai toujours été bon... Oh non, je pense que c'est peut-être quelque chose pour les vrais gagnants ?", a répondu l'entraîneur de l'équipe nationale U19.