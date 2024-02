Pourquoi l'Union a-t-elle plus faim que les autres ? Hein Vanhaezbrouck avance un facteur sous-estimé

L'Union Saint-Gilloise réalise à nouveau une saison au-delà des espérances. Hein Vanhaezebrouck l'explique par un paramètre peu souvent avancé.

Interrogé par la RTBF pour ses 60 ans, Hein Vanhaezebrouck a été questionné sur les facteurs qui pourraient encore être améliorés dans le football à l'avenir. Il est alors revenu sur l'aspect mental. Un domaine pour lequel il va chercher l'exemple du côté de Saint-Gilles, notamment en ce qui concerne les primes de match.

"Regardez l’Union : malgré tous les changements de coaches et de joueurs, ils restent au sommet. Moi, quand j’étais joueur, on tournait avec des petits salaires… et de grosses primes. Et je peux vous dire que ça marchait ! Un joueur doit avoir faim ! Voyez les sportifs individuels en Belgique : s’ils ne performent pas, ils perdent leur petit contrat… En football, les salaires fixes sont beaucoup trop élevés" déclare-t-il.

Avant de poursuivre : "Si tu palpes d'office, que tu gagnes ou que tu perdes, la faim s’envole. A l’Union, ils ont compris : ils ont des primes qui se doublent à chaque victoire, et du coup, ils enchaînent de longues séries. Leurs coaches changent mais leurs résultats restent. Leurs ex-entraîneurs ont des problèmes ailleurs alors que leur approche n’a pas changé. Je crois que pas mal de dirigeants belges devraient prendre exemple sur la méthode de paiement de l’Union".