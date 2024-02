Eden Hazard va être mis à l'honneur par un ancien club : "Personne ne l'a oublié"

Eden Hazard a marqué l'Histoire de plusieurs clubs : Chelsea et le LOSC. Ce dernier lui rendra hommage le 10 mars prochain.

Ce mercredi matin, le Lille OSC a annoncé qu'Eden Hazard sera célébré le 10 mars prochain pour la rencontre à domicile face à Rennes.

"Il nous a fait rêver, il a rayonné, il nous a même émerveillés. Ici au LOSC, personne ne l’a oublié. Aujourd’hui, c’est à nous, Lillois de le remercier. Nos supporters au stade ont eu la primeur de l’information ce samedi : dimanche 10 mars, en marge de la rencontre LOSC-Stade Rennais, l’un des plus grands talents formés chez les Dogues, Eden Hazard, sera à la fête !", a expliqué le club nordiste dans son communiqué.

Une manière pour le club de marquer le coup, quelques mois après l'annonce de la retrait d'Eden Hazard. "Le dimanche 10 mars prochain, c’est au Stade Pierre Mauroy, en marge de LOSC-Stade Rennais, que le plus Lillois des Belges (et le plus Belge des Lillois) viendra mettre officiellement un point final à son aventure balle au pied. Ici, chez lui, auprès du peuple lillois qui l’a vu éclore et exploser, qui l’a toujours soutenu et aimé tout au long de son parcours et à qui il a offert tant d’émotions."