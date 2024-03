Un jeune coach belge tente une expérience... au Congo !

Nouveau défi pour Enzo Donis. Le Namurois de 28 ans va tenter sa chance... en République Démocratique du Congo !

Le parcours d'Enzo Donis avait commencé très jeune, au sein de l'académie de Montpellier. D'abord entraîneur des jeunes, le Namurois de naissance était ensuite devenu analyste vidéo sous Rolland Courbis. Revenu ensuite en Belgique, à Virton, il y débutait comme analyste vidéo puis entraîneur assistant sous Samuel Petit, Frank Defays puis Marc Grosjean.

Enzo Donis allait ensuite battre un record en France : à 26 ans seulement, il remplaçait Albert Cartier, dont il était l'assistant à Bastia-Borgo, pour devenir le plus jeune coach d'équipe A de l'histoire du football français, bien avant Will Still. La suite sera plus compliquée, avec notamment un passage à Sète, qui connaît des difficultés en coulisses.

Pour la première fois, Enzo Donis va désormais tenter sa chance hors d'Europe. Récemment, le Namurois de 28 ans signait à l'AS Vita Club, l'un des plus grands clubs de RDC, en tant qu'entraîneur assistant en charge de la performance individuelle des joueurs et des coups de pied arrêtés. Pour le clin d'oeil, son premier match avec l'AS Vita aura été contre le FC Aigles RDC d'un certain Luc Eymael, lui aussi Belge...