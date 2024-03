Un tournant dans la course aux PO1 ? Le Cercle trébuche à domicile contre Malines !

Le Cercle de Bruges recevait le KV Malines ce samedi. Un match piégeux compte tenu de la forme olympique des Sang & Or, et cela s'est confirmé.

Tout va se jouer dans les semaines à venir pour le top 6, et tout est encore possible. Cinq équipes se tiennent en 2 points et malheur à celle qui en perdra trop. Le Cercle de Bruges, dans cette optique, a fait la très mauvaise opération ce samedi face au KV Malines.

Les Groen & Zwart se sont en effet inclinés au terme d'un match très spectaculaire (2-3). Alan Minda avait ouvert le sort à la 21e minute, avant que les dix dernières minutes de la première période s'emballent : Mrabti égalise à la 41e, mais Augusto marque deux minutes plus tard (2-1, 43e), avant que Geoffry Hairemans lui réponde à la 45e+1 sur un service, encore, de Mrabti.

En seconde période, le Cercle, surtout après l'entrée de Kazeem Olaigbe, se montrera dangereux à plusieurs reprises. Mais sur un contre, c'est Hairemans qui touche encore la latte sur un service de Slimani (71e) ; Islam Slimani lui-même perdra ensuite un face-à-face avec Coucke (82e). Comme la semaine passée cependant, le jeune Bilal Bafdili va marquer dès son entrée au jeu pour faire 2-3 à la 85e minute.

Avec ce résultat, le Cercle peut voir Genk et La Gantoise le dépasser au classement, et donc potentiellement se retrouver hors du top 6 en fin de week-end. Le KV Malines, de son côté, n'est à l'heure actuelle qu'à un point des Playoffs ; à l'arrivée de Besnik Hasi, les Sang & Or regardaient derrière eux...