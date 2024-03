📷 Rejoindre les sommets ou craquer : gros danger pour la Belgique après les défaites de Bruges et de l'Union en Europe

Battus contre Molde et Fenerbahçe, le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise disposent encore du match retour pour renverser la vapeur. Une soirée qui sera très importante pour le coefficient UEFA.

Ce n'était pas la soirée rêvée pour tous les suiveurs du football belge. Le Club de Bruges a été battu sur la pelouse de Molde mais garde toutes ses chances d'accéder aux quarts de finale, tandis que l'Union a été giflée par Fenerbahçe et est condamnée au miracle.

La Belgique, huitième au coefficient UEFA par pays, se classe loin de tout le monde. Près de 9.000 points de retard sur la septième place du Portugal et plus de 8.000 d'avance sur la neuvième place de la Turquie.

La saison prochaine, chaque pays et chaque club perdront les points acquis lors de l'édition 2019-2020. Le Portugal perdra donc 10.300 points, la Belgique 7.600 points et la Turquie 5.000 points.

L'écart pourrait donc se resserrer entre la Pro League et la Super Lig, alors que la seule équipe turque encore européenne est en bonne voie pour rejoindre le final 8 de la Conference League, puisqu'elle s'est imposée 0-3 à l'Union, ce jeudi.

Le Portugal, qui n'est que le neuvième meilleur championnat cette saison (la Pro League est septième) compte encore trois représentants : le FC Porto, qui a gardé toutes ses chances de rejoindre les quarts de finale de la Ligue des Champions en battant Arsenal à domicile, le Sporting Lisbonne qui a partagé contre l'Atalanta en Europa League, et Benfica qui en a fait de même contre les Rangers.

Les Portugais ont donc l'occasion de s'envoler et peut-être de rejoindre la lutte au top 5 avec la France et les Pays-Bas. Pour la Belgique, les matchs retour seront particulièrement importants. L'hypothèse de voir nos derniers représentants quitter la scène européenne dès le stade des huitièmes de finale laisserait entrevoir un sacré trou dans le coefficient UEFA, qui a été bien alimenté cette saison par Bruges, Gand et l'Union, principalement.