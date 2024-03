L'exode continue : après Kindermans, Anderlecht voit une autre figure phare rejoindre l'Antwerp

Frédéric Delooz était le bras droit de Jean Kindermans à Anderlecht. Il a démissionné plus tôt cette année et rejoint son compère à l'Antwerp.

Frédéric Delooz était le fidèle lieutenant de Jean Kindermans à Anderlecht depuis 2010. Kindermans parti à l'Antwerp quelques mois plus tôt, voilà que Delooz suit le même chemin. Lui aussi avait annoncé ne plus se retrouver dans l'Anderlecht d'aujourd'hui.

L'Antwerp a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. "Frédéric Delooz rejoint à partir d'aujourd'hui l'académie du RAFC. Il arrive d'Anderlecht et devient Head of Coaching and Methodology", peut-on lire.

Frédéric Delooz nouvelle figure de l'académie de l'Antwerp

Le CEO Sven Jaecques a également réagi brièvement à son arrivée. "De bons entraîneurs de jeunes sont importants pour accompagner les jeunes joueurs talentueux dans leur développement. Fred mettra son expérience de longue date au service de notre académie".

Jean Kindermans ajoute pour sa part : "Il peut parfaitement traduire la vision et la philosophie sur le terrain au quotidien". Le duo marquera-t-il l'académie anversoise comme celle d'Anderlecht ?