Marc Coucke arnaqué par Van Holsbeeck lors du rachat d'Anderlecht ? La justice va trancher

C'est ce mardi que s'ouvre, à la chambre du conseil de Bruxelles, le dossier opposant Marc Coucke à l'ancienne direction du RSC Anderlecht et à Christophe Henrotay. Lors de la vente du club en 2017, l'actuel propriétaire d'Anderlecht aurait été lésé.

Marc Coucke a-t-il été arnaqué ? En 2017, quand l'homme d'affaires belge rachète le RSC Anderlecht, il aurait en tout cas payé une somme excessive, ce sur quoi la chambre du conseil va devoir statuer ce mardi. Plus précisément, seize personnes dont cinq sociétés (parmi lesquelles Herman Van Holsbeeck et Christophe Henrotay) sont poursuivies pour fraude, faux, blanchiment, corruption, violation du secret professionnel et abus de confiance, rapporte Het Laatste Nieuws.

Christophe Henrotay est notamment cité dans ce dossier concernant le rôle joué durant la vente. L'agent, qui avait ses entrées à Anderlecht, avait reçu la promesse d'une commission de 3 millions d'euros s'il trouvait un acheteur pour le club.

Henrotay propose alors l'homme d'affaires ouzbek Alisher Usmanov, actionnaire d'Arsenal à l'époque. Le dossier capote et seuls Marc Coucke et Paul Gheysens (actuellement à l'Antwerp) restent en course.

Henrotay et le dossier Dendoncker

Marc Coucke décroche la timbale en acceptant de verser 5 millions d'euros supplémentaires, mais aurait été trompé sur la marchandise : de faux calculs financiers lui auraient été fournis. Coucke a payé 59,2 millions d'euros pour acquérir 74% des droits du RSCA à l'époque.

Christophe Henrotay, de son côté, souhaitait tout de même toucher sa commission pour le travail accompli. Herman Van Holsbeeck lui propose alors un montage financier autour du contrat de Leander Dendoncker, joueur faisant partie du portefeuille de Henrotay.

Selon Het Laatste Nieuws, Coucke aurait alors également été trompé sur la marchandise en ce qui concerne le contrat du joueur : les dates des factures sont falsifiées et de fausses factures sont établies pour induire Coucke en erreur sur le montant que le club doit encore à Henrotay dans le dossier de son transfert. Tout cela sera donc étudié cette semaine, avec une décision définitive attendue au plus tard pour cet été.