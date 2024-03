Des nouvelles de l'état de santé de Zinho Vanheusden : le capitaine du Standard sera-t-il présent pour le début des Play-Offs ?

Zinho Vanheusden n'est pas encore prêt à reprendre le chemin des terrains. Le défenseur central manquera les premiers matchs des Play-Offs 2 et espère toujours passer la barre symbolique des 100 rencontres officielles avec les Rouches avant la fin de saison.

Mais voilà, le défenseur central et capitaine s'est lourdement blessé au dos sur la pelouse de l'Union, a été évacué sur civière et observe, depuis, une période de repos.

Entre-temps, le Standard a assuré son maintien en Pro League et a désormais l'assurance de disputer les Play-Offs 2, avec le seul et unique but de préparer la saison prochaine. Avant cela, le Matricule 16 disputera le dernier match de sa phase classique, samedi contre l'AS Eupen.

Une prochaine saison qui devrait se faire sans l'arrière de 24 ans, qui dispose d'une option d'achat évaluée à près de sept millions d'euros. Sauf si le club italien décide de prêter une nouvelle fois l'ancien international espoir, puisqu'il paraît très difficilement envisageable qu'un club étranger ne vienne déposer un tel montant pour l'ancien de l'AZ et de la Genoa.

Zinho Vanheusden est bien décidé à passer la barre des 100 matchs avec le Standard

C'est donc lors de cette fin de saison que Zinho Vanheusden doit disputer son centième match avec le Standard. Seulement, la direction liégeoise aurait fait passer le message que seuls les joueurs encore entièrement concernés et à même de rester au club la saison prochaine joueront les dix derniers matchs de la saison. Pas spécialement Vanheusden, donc.

Toutefois, en conférence de presse après la défaite à Genk, Ivan Leko a semblé très agacé par le manque d'implication de certains de ses hommes, un problème qui n'arrivera normalement jamais dans le chef de Zinho Vanheudsen. Pas impossible, donc, de voir le défenseur central revêtir encore la vareuse des Rouches d'ici à la fin de saison, même s'il s'agit de sa dernière en bords de Meuse.

Néanmoins, Vanheusden n'est pas encore prêt. Il manquera les premiers matchs des Play-Offs et ne connait pas encore la date officielle de son retour. Le temps va donc presser, puisque le natif d'Hasselt devra encore se remettre en forme physiquement et s'assurer qu'il n'y a pas trop de risque de rechute avant de refouler la pelouse en match officiel.

Le temps va sérieusement presser, mais Vanheusden est bien décidé à disputer son centième match avec le Standard pour ce qui est, peut-être enfin, sa toute dernière saison à Sclessin. Et, d'ici à la fin du mois de mai, il devrait avoir largement le temps d'être rétabli.