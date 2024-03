Un gros détail bloque une possible arrivée d'Adnan Januzaj à Anderlecht

Dans une impasse à Séville, Adnan Januzaj doit trouver un club pour se relancer. Des rumeurs évoquaient une possible arrivée du côté d'Anderlecht.

En marge de la rencontre entre l'Angleterre et la Belgique, on se remémore évidemment ce but incroyable d'Adnan Januzaj qui avait envoyé les Diables dans une partie du tableau qui a viré du rêve au cauchemar. Après le miracle japonais et la démonstration brésilienne, les Diables avaient connu le drame français.

Januzaj, à l'époque du côté de la Real Sociedad, a entre-temps fait ses valises pour les déposer à Séville où c'est lui qui a vécu un cauchemar.

En effet, prêté un an à Basaksehir, l'ancien joueur de Manchester United a fait son retour en Andalousie mais a été placé sur le banc sans vraiment y bouger.

Januzaj à Anderlecht ? Un rêve plus qu'une réalité

Son dernier passage sur le terrain remonte au 25 février face au Real Madrid où il a joué... une minute. Avant cela, il avait eu un plus gros temps de jeu mais il faut remonter au mois de décembre et à début janvier.

Serait-il temps pour lui de relancer sa carrière ? Les rumeurs évoquaient un intérêt d'Anderlecht mais Het Nieuwsblad a récemment révélé que, malgré les connexions entre Jesper Fredberg et Séville, l'arrivée du Diable Rouge était peu probable.Les demandes salariales du joueur seraient trop élevées pour le Sporting.