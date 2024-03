"Il a eu un bon transfert mais il devra faire une croix sur l'Euro"

Après les matchs amicaux, il est clair que Domenico Tedesco devra bientôt faire des choix difficiles pour parvenir à une sélection de 23 joueurs. La plupart des places sont presque confirmées. Pour les dernières, cela va être une lutte acharnée.

Les places pour l'Euro 2024 vont être très chères du côté des Diables Rouges, encore plus quand on regarde les prestations de certains lors des deux récentes confrontations face à l'Irlande et à l'Angleterre.

Philippe Albert pense qu'Arthur Vermeeren ne jouera jamais assez à l'Atlético Madrid pour prétendre à une place dans la liste des 23. "Il a pris une décision en quittant l’Antwerp. Il se doutait qu’il aurait peu de temps de jeu en Liga", a-t-il confié à la RTBF.

Vermeeren out de l'Euro ?

"Il a survolé le championnat avec les Anversois. Trois mois sans jouer dans le foot moderne, ça se sent, on l’a vu samedi."

Pour lui, la sanction pourrait être sans appel : "S’il ne parvient pas à augmenter sensiblement son temps de jeu, il aura eu un bon transfert... mais il devra faire une croix sur l’Euro. S’il était resté à l’Antwerp, il serait avec certitude dans les 23".

De Ketelaere ? Il le mérite, mais ça va être difficile

La situation de Charles De Ketelaere est également compliquée selon Albert. "Il devra aussi batailler s’il veut faire partie de la sélection. Ca confirme l’abondance de biens à sa position."

"C’est impossible de ne pas reprendre Youri Tielemans après son match à Wembley, d’autant qu’il était capitaine trois jours plus tôt. Tedesco va devoir prendre des décisions très difficiles."

Mais pour l'ancien Diable Rouge, ce que produit De Ketelaere à l'Atalanta devrait lui donner une place dans les 23 du sélectionneur national même s'il va devoir continuer à performer de la sorte jusqu'en fin de saison.