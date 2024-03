L'un des couples les plus glamours de Pro League va se séparer : "Une décision très difficile"

Carl Hoefkens et son épouse Vanessa, qui formaient l'un des premiers couples glamour de notre Jupiler Pro League, vont se séparer. L'ancien coach du Standard l'a confirmé à la presse néerlandophone.

Vanessa Hoefkens reste dans les mémoires des amateurs du football belge comme l'une des premières femmes de footballeurs à avoir illuminé les tapis rouges des soirées de gala par sa présence. Le couple Carl & Vanessa Hoefkens était l'un des premiers couples "glamour" de notre football.

Sans surprise, c'est donc un vrai sujet en Flandre : Carl et Vanessa vont se séparer. La nouvelle y fait la une, et l'ancien entraîneur du Standard et du Club de Bruges a répondu aux questions des journalistes. "C'est vrai, moi et Vanessa sommes en cours de divorce", révèle Hoefkens dans Het Laatste Nieuws.

"Pour le bien de notre famille, nous ne souhaitons pas en dire beaucoup. Vanessa préfère rester à l'écart des médias et je ne veux donc pas trop en parler", continue l'ex-coach du Standard, actuellement sans club.

"C'était une décision très difficile. Quiconque s’est déjà retrouvé dans une telle situation le sait. Des choses comme ça arrivent et personne n’est jamais prêt à les affronter", reconnaît Carl Hoefkens, qui a déjà retrouvé l'amour, précise Het Laatste Nieuws.

La relation entre Carl et Vanessa Hoefkens aura duré 23 ans. Ils ont deux enfants, Milan (20 ans) et Valentina (17 ans). La presse flamande aura fait ses choux gras de leur relation, et en fait désormais de même au sujet de leur séparation...