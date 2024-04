"Cette année, on va savoir si l'Union est une équipe de vainqueurs ou de loosers"

L'Union Saint-Gilloise a concédé sa première défaite depuis six mois en Pro League. Les hommes d'Alexander Blessin voient Anderlecht revenir à hauteur.

La lutte pour le titre est relancée après la défaite de l'Union Saint-Gilloise à Genk. Les Unionistes résisteront-ils à la pression d'Anderlecht ?

Pour RTL et Sud Info, Silvio Proto se met à la place des Saint-Gillois...sans prendre de pincettes : "C'est quelque chose qui ne va peut-être pas plaire aux supporters de l'Union, mais cette année on va voir si c'est une équipe de vainqueurs ou de loosers. Ils sont habitués à perdre. L'année passée, ils se sont fait avoir comme des gamins. On ne leur a pas volé le titre, ils l'ont perdu. L'année d'avant aussi".

L'Union sent le souffle d'Anderlecht

L'ancien gardien des Mauves reste toutefois admiratif de l'Union : "Si tu regardes sur les trois dernières saisons, l'Union doit être championne. Parce qu'ils le méritent. Mais ils devront aller le chercher, ce titre.

Mais le money time pourrait à nouveau être cruel : "Dans la phase classique, ils m'ont bien plu, ils n'ont volé aucune victoire. Mais ce n'est pas ce que tu fais dans la phase classique qui compte, c'est ce que tu fais pendant les Playoffs. C'est maintenant que tu montres si tu as la culture de la gagne dans ton équipe comme Anderlecht l'a".

Le choc entre Unionistes et Anderlecht risque bel et bien d'être un tournant lors de ces Champions Playoffs.