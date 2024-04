Le facteur X discret d'Anderlecht ? "C'est lui, le joueur qui manque à Bruges cette saison..."

Anderlecht se rend à Bruges ce dimanche, et Mats Rits devrait être titulaire. Le milieu de terrain n'est pas forcément le plus apprécié, mais son travail est important.

Au moment de citer les joueurs les plus importants du RSC Anderlecht, certains noms reviennent souvent : Jan Vertonghen, Kasper Dolberg, Anders Dreyer, Thorgan Hazard, Mario Stroeykens. Rarement celui de Mats Rits, pourtant titulaire inamovible dans le onze de Brian Riemer.

Rits faisait partie des "gros" transferts réalisés par Jesper Fredberg l'été dernier, ceux dont on attendait beaucoup. On l'attendait probablement dans un rôle plus offensif, un infiltrateur qui amènerait du danger dans la boîte ; l'ancien Brugeois s'est imposé comme un milieu purement défensif, très discret.

C'est cette discrétion qui fait oublier que Mats Rits fait partie des hommes ayant amené de l'expérience à cet Anderlecht qui en manquait tant. "Ils ont fait une excellente affaire avec Rits. Ce n'est peut-être pas toujours élégant, mais c'est efficace", analyse Rudi Cossey, ancien adjoint d'Ivan Leko au FC Bruges, dans Het Belang Van Limburg.

Rits, le joueur qui manque à Bruges ?

L'actuel T2 du Sporting Charleroi va même plus loin : pour lui, le Club de Bruges aurait bien besoin d'un Rits à l'heure actuelle. "Ce n'est pas un joueur qui plaît à la presse ou aux supporters, mais chaque coach en veut un dans son équipe. Plus encore : c'est exactement le joueur qui manque à l'entrejeu brugeois cette saison".

Pour Cossey, Bruges a trop de joueurs talentueux qui veulent se mettre en avant : "Le Club a énormément de milieux qui veulent se montrer, mais il leur manque un homme de l'ombre capable de se sacrifier pour les autres", regrette l'ex-adjoint brugeois. "Rits aurait pu être le ciment de leurs fondations".