Anderlecht face à une grosse incertitude avant d'affronter le Club de Bruges

Le Sporting d'Anderlecht se déplace ce dimanche sur la pelouse du Club de Bruges en marge d'une rencontre qui s'annonce déjà décisive.

Vainqueur de l'Antwerp lors de la première journée des Play-offs, le RSC Anderlecht a profité de la défaite de l'Union Saint-Gilloise à Genk.

Les Mauve et Blanc sont désormais à égalité de points avec leur rival bruxellois et ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin.

Ce dimanche, ils veulent battre Bruges et les distancer davantage au classement. En cas de contre-performance de l'Union contre le Cercle, Anderlecht pourrait donc prendre la tête.

Thorgan Hazard absent contre le Club de Bruges ?

Néanmoins, le RSCA devra peut-être faire ce dimanche sans Thorgan Hazard. Son coach Brian Riemer a donné plus de nouvelles le concernant ce vendredi en conférence de presse.

"Il est un peu incertain", a confirmé Riemer. "Il a pu s'entraîner jeudi et vendredi, mais un dernier test l'attend demain (samedi). Nous devons prendre des décisions intelligentes avec lui, mais je ne dis pas qu'il ne sera pas là non plus."

Pour Yari Verschaeren, l'objectif est un retour pour le match contre Genk. Par ailleurs, Thomas Delaney est en pleine possession de ses moyens après avoir été touché à la jambe lors du match international contre la Suisse. On s'attend même à ce qu'il soit titularisé au détriment de Théo Leoni.