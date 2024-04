Sans jouer, un ancien joueur d'Anderlecht a été sacré champion

Sebastien De Maio ne laissera pas un souvenir impérissable du côté d'Anderlecht. Pourtant avec son club actuel, il vient d'être sacré champion.

Sebastien De Maio, un nom qui rappellera peut-être quelques vagues souvenirs aux plus fidèles des supporters d'Anderlecht. L'ancien défenseur central du Parc Astrid évolue désormais en Serie C.

Et il vient d'être sacré champion avec le club de Mantova puisque Padova et Lumezzane ont partagé dimanche après-midi et qu'il n'y aura qu'un promu direct dans le groupe A de la Serie C italienne.

Quatre matchs pour le Sporting d'Anderlecht

De Maio, qui n'a pas énormément de temps de jeu puisqu'il n'a joué que huit rencontres sur 34 (302 minutes pour son club actuel), et son équipe ont donc décroché le titre sans même jouer et pourront lever le pied ce lundi soir face à Renate.

Le défenseur franco-italien avait été transféré du côté du Sporting d'Anderlecht pour un montant légèrement supérieur à trois millions d'euros en juillet 2016. Après un début de saison peu fructueux (quatre rencontres mais quant même 4x90 minutes), il a été envoyé en prêt à la Fiorentina.

A peine revenu à Bruxelles, il est reparti en Italie puisque le RSCA l'a vendu deux jours plus tard à Bologne pour un montant de deux millions d'euros.