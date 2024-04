Manchester City, avec Kévin De Bruyne et Jérémy Doku, se qualifie pour la finale de FA Cup au bout du suspense

Un seul et unique but dans une rencontre qui n'aura pas marqué par son spectacle. Manchester City s'est imposé contre Chelsea et s'est qualifié pour la finale de la FA Cup.

Éliminé par le Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des Champions, Manchester City disputait une autre rencontre importante, ce samedi, avec cette demi-finale de FA Cup contre Chelsea. Une rencontre pour laquelle Kévin De Bruyne, qui avait demandé son changement cette semaine, était titulaire, mais pas Jérémy Doku. L'ancien du Sporting d'Anderlecht a toutefois remplacé Jack Grealish peu après l'heure de jeu. Cette partie, elle n'aura rien de spectaculaire. La première période est équilibrée, les Skyblues frappent une fois de plus que Chelsea, mais ne cadrent pas la moindre tentative. Les Blues se montrent dangereux à deux reprises, sans tromper Ederson. Manchester City bat Chelsea et va en finale de FA Cup En seconde période, les Cityzens ont continué de payer leurs efforts de la semaine et ont subi quelques assauts londoniens. Les joueurs de Pep Guardiola ont su ressortir un petit peu plus, sans vraiment inquiéter la défense de Chelsea. C'est en toute fin de rencontre que Manchester City a su faire la différence. Un but de Bernardo Silva, survenu à la 84e minute, qui permet à De Bruyne et Doku de se qualifier pour la finale de la Coupe d'Angleterre, qu'ils disputeront contre le vainqueur de Coventry - Manchester United.