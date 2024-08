Un Hall of Fame de la Pro League en préparation... et les supporters décideront de tout !

Cette saison, la Pro League fête ses 50 ans. À cette occasion, un Hall of Fame va être créé, reprenant les dix plus grandes légendes du championnat depuis 1974.

Cette saison, c'est le 50e anniversaire de la Pro League, dans cette configuration et avec cette appellation. Pour célébrer la date, un évènement spécial est prévu. L'intronisation d'un Hall of Fame du championnat, regroupant d'abord les dix plus grandes légendes ayant évolué dans notre pays depuis 1974.

Une première liste de 50 candidats sera établie. Des candidats qui seront proposés par leurs clubs respectifs. Suivra un vote des supporters, afin de désigner les dix élus.

Un Hall of Fame de la Pro League est en préparation

Le RFC Liège a lancé son sondage, ce lundi matin. Les Sang & Marine ont remporté cinq titres, dont trois après 1974, la Coupe et la défunte Coupe de la Ligue, et ont le droit de proposer un candidat.

Pour ce faire, le Matricule 4 a dressé une liste de quatre noms. Quatre légendes du club, que sont Bernard Wegria, Raphael Quaranta, Luc Ernes et Edhem Sljivo. Les supporters, là encore, choisiront celui qui fera partie de la liste des cinquante candidats de la Pro League.

Il faut donc s'attendre, dans les jours et semaines à venir, à voir les différents clubs professionnels belges demander, eux aussi, à leurs supporters, de choisir entre plusieurs joueurs pour obtenir le candidat officiel du club à ce Hall of Fame. En dames, en 2022, Aline Zeler avait déjà été élue "Pro League Legend."