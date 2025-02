Charleroi repart de l'avant : les Zèbres déroulent face à un Dender à... 9

Le Sporting Charleroi a déroulé ce samedi contre Dender. Les Zèbres, après trois matchs sans victoire, reprennent leur marche vers l'avant.

Après avoir sérieusement ressemblé à un candidat au top 6, le Sporting Charleroi avait connu un contrecoup, enchaînant trois matchs sans gagner pour un 2/9 qui laissait les Zèbres hors de portée des Champions Playoffs.

Mais ce samedi, Charleroi n'a laissé aucune chance aux promus de Dender. Après 8 minutes à peine, Adem Zorgane avait ouvert le score (8e), avant qu'un doublé de Nikola Stulic tue la rencontre avant la mi-temps. Mais Dender s'est aussi tiré une, et même deux balles dans le pied.

Les Flandriens se sont en effet retrouvés réduits à... neuf avant même la mi-temps. Bruny Nsimba a d'abord pris un carton rouge à la 40e, pour une main dans le visage d'Ousou. Et juste avant la pause, rebelote : Aurélien Scheidler va au duel avec le même Ousou, semble le toucher au visage, et est exclu.

Sévère, mais à 9 contre 11, Dender n'avait plus aucune chance. Le Sporting Charleroi va encore en planter deux après la pause via Daan Heymans sur penalty (71e) et Antoine Bernier à la 82e, pour un 5-0 bien tassé.

Avec ce résultat, Charleroi revient à deux points du top 6 en attendant les résultats du week-end. Dender est 11e, avec encore 5 points d'avance sur la zone rouge.