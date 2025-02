Jolie vente (mais perte sportive) pour OHL qui touchera 1,5 million d'euros

Oud-Heverlee Louvain est sur le point de perdre un pilier qui a encore été décisif vendredi contre le KV Malines. Ignace Konan N'Dri va rejoindre Lecce.

OH Louvain a affronté KV Malines chez lui ce vendredi soir et l'a remporté 1-0, réalisant ainsi une très bonne affaire en dépassant également les Sang & Or au classement.

Stefan Mitrovic a fait la différence en marquant le seul but de la rencontre sur une passe de Konan N'Dri... dont il s'agira probablement du dernier match pour OHL.

Sacha Tavolieri annonce en effet le départ de Konan N'Dri durant ce mercato hivernal, direction la Serie A. L'Ivoirien va en effet s'engager à Lecce.

Le club de Serie A paiera 1,5 million d'euros (+ 500 000 euros de bonus) pour l'ailier louvaniste. Un montant qui correspond à sa valeur estimée par Transfermarkt.

N'Dri signera un contrat jusqu'en juin 2028. OHL l'avait recruté en été 2023 en provenance de la KAS Eupen. Depuis lors, il a disputé 49 matchs pour les Louvanistes, inscrivant 5 buts et délivrant 5 passes décisives.