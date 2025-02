Le RWDM perd des points précieux dans des conditions difficiles, les Pandas reprennent des couleurs

Après la partie riche en buts entre les jeunes Anderlechtois et Brugeois, place aux autres rencontres de Challenger Pro League avec le RWDM et Eupen en action ce soir.

Lierse - RWDM

Loin derrière le leader Zulte Waregem, les Bruxellois sont en mission afin d'accrocher la montée en JPL via la deuxième place.

En déplacement au Lierse, 6e, les troupes de Ferrera n'ont toutefois pas trouvé la faille et repartent avec un point du Lisp au terme d'un match sans buts, et joué sur un terrain très difficile. Demain, la RAAL (3e) accueille le leader Zulte Waregem et pourrait revenir à hauter des Bruxellois en cas de victoire.

Eupen - Lommel

Les Pandas prenaient les choses en main grâce à Van Genechten après cinq minutes de jeu seulement, puis Gedikli qui doublait la mise (27e). Mais les visiteurs revenaient dans le coup, Salah sur penalty (32e) avant que Kébé (55e) n'égalise.

Finalement, Jan Gorenc offrait la victoire à Eupen à la dernière minute de jeu. Grâce à cette victoire précieuse, Eupen s'éloigne de la zone rouge et respire un peu après six matches sans victoire.