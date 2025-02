Standard - Anderlecht : vers un Clasico en apothéose pour la dernière place du top 6 ?

Depuis plusieurs semaines, le Standard se rapproche du top 6 et s'y est même installé le temps de sept jours, tandis qu'Anderlecht s'oriente dangereusement vers la septième place. Le Clasico prévu lors de la 27e journée sera-t-il décisif dans la course aux Champions Play-Offs ?

A l'heure d'écrire ces lignes, le Standard et Anderlecht sont deux équipes dans une dynamique bien différente. Les Rouches n'ont plus perdu depuis cinq rencontres, tandis que les Mauves ont subi, à La Gantoise, leur sixième défaite en dix matchs.

Deux équipes qui s'affronteront, à Sclessin, lors d'une 27e journée de Pro League qui pourrait-être décisive... de part et d'autre. Et si la sixième place des Play-Offs se jouait entre les deux rivaux ?

Anderlecht n'avance plus... et jouera des gros morceaux

Comme on vient de l'écrire, la situation à Anderlecht est bien plus compliquée qu'en début de saison. Battus par Hoffenheim, les joueurs de David Hubert ont hérité d'un tirage au sort très difficile en Europa League, puisqu'ils rencontreront Fenerbahçe. Et en Coupe de Belgique, c'est face à l'Antwerp qu'il faudra passer pour rallier le Stade Roi Baudouin.

L'effectif anderlechtois semble arriver dans l'épuisement. En raison du grand nombre de blessés en début de saison, David Hubert n'a pas toujours eu l'occasion de faire tourner un effectif qui arrive sur la corde raide sur le plan physique. D'autant que désormais, le T1 du RSCA, qui a récupéré des joueurs, change sa ligne défensive et son milieu de terrain chaque semaine ou presque. Pas idéal pour les automatismes.

Et pour ne rien arranger, le calendrier d'Anderlecht est titanesque. Un déplacement à l'Antwerp en Coupe de Belgique avant la réception du Great Old en championnat trois jours plus tard, l'aller-retour face à Fenerbahçe entrecoupé d'un déplacement à Charleroi, puis la réception de l'Union viendront composer le mois de février du RSCA.

En mars, ce sont des déplacements au Standard et à Westerlo, puis la réception du Cercle pour terminer, qui seront au programme... sans compter le fait qu'Anderlecht pourrait se qualifier pour le tour suivant de l'une des deux Coupes, même s'il ne part favori, dans la conjoncture actuelle, dans aucune des deux confrontations.

Le Standard n'a pas un calendrier plus facile, mais est en meilleure forme

Un programme très difficile pour les pensionnaires du Lotto Park, qui ne comptent plus que quatre longueurs d'avance sur le Standard et sa septième place. Les Rouches, quant à eux, ont également un calendrier peu aisé, avec des déplacements à Westerlo, à l'Union et au Club de Bruges et les réceptions de Genk, Anderlecht et l'Antwerp.

Mais le Standard, on le sait, est capable d'absolument tout, et encore plus à domicile. Bien plus frais que les Anderlechtois en raison du nombre de matchs joués qui est nettement inférieur, les Liégeois sont dans une bonne passe, leur meilleure depuis le début de la saison, et pourraient surprendre ces équipes du top 6 qui partiront, bien évidemment, favorites.

Si le Standard vient à prendre les trois points en Campine, il pourrait accentuer la pression sur La Gantoise et... le perdant d'Anderlecht - Antwerp, qui se retrouverait alors très proche de la bascule. Le tout alors que le Matricule 16 doit encore affronter ces deux équipes à Sclessin, ce qui change considérablement la donne quand on connaît sa faculté à surprendre les plus grosses forces de notre championnat à l'intérieur de ses bases.

Et si nous assistions, le 2 mars prochain, à un Clasico en apothéose pour une place dans le top 6 ? Le scénario n'est certainement pas à exclure.